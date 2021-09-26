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Происшествия26 сентября 2021 10:11

В Воронеже пьяный водитель на "Рено" снес дерево

ДТП произошло в Масловке
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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В субботу в Воронеже на улице Солдатское поле пьяный 43-летний водитель устроил ДТП. По предварительным данным полиции, мужчина на «Рено» двигался по улице Дубровина со стороны Лызлова в направлении улицы Чебышева и не справился с управлением. Иномарка на полном ходу слетела с дороги и протаранила дерево.

В результате ДТП автомобиль сильно покорежило, а водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. По факту аварии в полиции начали проверку.

Всего за минувшие сутки на трассах Воронежской области произошло 106 ДТП, из них в Воронеже – 81. В результате аварий травмы получили 9 человек.