В Воронеже пьяный водитель на "Рено" снес дерево

В субботу в Воронеже на улице Солдатское поле пьяный 43-летний водитель устроил ДТП. По предварительным данным полиции, мужчина на «Рено» двигался по улице Дубровина со стороны Лызлова в направлении улицы Чебышева и не справился с управлением. Иномарка на полном ходу слетела с дороги и протаранила дерево.

В результате ДТП автомобиль сильно покорежило, а водитель получил телесные повреждения и попал в больницу. По факту аварии в полиции начали проверку.

Всего за минувшие сутки на трассах Воронежской области произошло 106 ДТП, из них в Воронеже – 81. В результате аварий травмы получили 9 человек.