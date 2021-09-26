Воронежцы привели в порядок территорию Чижовского плацдарма

Фото управы Ленинского района

В Воронеже на Чижовском плацдарме прошел экосубботник с участием сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области и управы Ленинского района. Добровольцы собрали листву и мусор на территории комплекса.

После уборки и благоустройства администратор мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» Александр Кондауров провел для волонтеров экскурсию.

В братской могиле на территории мемориального комплекса захоронено более 15000 человек, но известны фамилии 5169, 732 фамилии внесено в Книгу вечной памяти мемориала «Чижовский плацдарм». Это самое большое захоронение времен Великой отечественной войны в Воронеже. Бои за Чижовский плацдарм шли 204 дня, с 6 июля 1942 и вплоть до 25 января 1943 года.