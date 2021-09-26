В Воронеже открыли мемориальную доску основателю Юго – Восточного лесоустроительного предприятия

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

В Воронеже установили мемориальную доску основателю и первому руководителю Юго – Восточного лесоустроительного предприятия Михаилу Липчанскому. С 1948 по 1973 годы он руководил Аэрофотолесоустроительным трестом «Леспроект» и внес огромный вклад не только в развитие этого предприятия, но и лесной отрасли в целом.

Почтить память первого руководителя пришли работники и ветераны предприятия.

Сегодня «Рослесинфорг» – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных и лесоустроительных задач. В ее состав входят 37 филиалов.