Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2021 9:21

В Воронеже открыли мемориальную доску основателю Юго – Восточного лесоустроительного предприятия

Михаил Липчанский стоял у истоков лесной отрасли
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено управой Коминтерновского района

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

В Воронеже установили мемориальную доску основателю и первому руководителю Юго – Восточного лесоустроительного предприятия Михаилу Липчанскому. С 1948 по 1973 годы он руководил Аэрофотолесоустроительным трестом «Леспроект» и внес огромный вклад не только в развитие этого предприятия, но и лесной отрасли в целом.

Почтить память первого руководителя пришли работники и ветераны предприятия.

Сегодня «Рослесинфорг» – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных и лесоустроительных задач. В ее состав входят 37 филиалов.