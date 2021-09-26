Гандболисты из Воронежской области сразятся за победу на международных соревнованиях

Подопечные знаменитого экс-игрока «Энергии» Николая Куликова сегодня сыграют в финале с луганским Славяносербском. Начало встречи в 13:45. Фото Татьяны КУДАЕВОЙ.

Как уже сообщала «КП», в спортивном комплексе «Согдиана» продолжается международный гандбольный праздник «Балканский мост». В соревнованиях участвуют 13 команд – юноши 2005 года рождения и девочки 2009 года рождения.

Накануне определились участники плей-офф у юношей.

Лучший коллектив нашего региона Новая Усмань поочередно выиграла у луганского Харцызска (25:19) и у географических соседей из Верхней Хавы (17:14).

Таким образом, подопечные знаменитого экс-игрока «Энергии» Николая Куликова сегодня сыграют в финале с луганским Славяносербском. Начало встречи в 13:45.

В матче за третье место в 11:30 Верхняя Хава померится силами с Харцызском.

У девочек сегодня также станут известны призеры соревнований.

В финале «Московская-1» из Санкт-Петербурга сыграет с Краснодаром. Начало в 10:30. А еще один представитель нашего региона Рамонь в 12:45 начнет борьбу за бронзу с питерскими девчонками из «Московская-2».

А стартует заключительный игровой день гандбольного праздника в «Согдиане» в 9:30, когда в рамках черноземного дерби сразятся две худшие команды турнира у девочек. Воронеж и Орел разыграют 7-8-е места.