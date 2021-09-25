Воронежский «Факел» разгромил московский «Спартак-2» и вплотную приблизился к лидерам

Андрей Разборов на этот раз забить гол не смог, зато его команда победила с разгромным счетом. Фото: с сайта ФК "Факел"

Домашний матч с дублем московского «Спартака» «Факел» провел очень уверенно и с большим преимуществом. На 26 минуте счет открыл забивший уже третий мяч в трех играх форвард Хызыр Аппаев. До конца первого тайма игроки «Факела» смогли свое преимущество удвоить. Еще один гол забил не так давно вернувшийся из московского «Локомотива» Андрей Никитин.

Казалось, что второй тайм пройдет без голов, но уже в добавленное к нему время Андрей Мендель сумел еще раз поразить ворота «Спартака-2» - 3:0. В этот день вратарю «Факелу» Илье Свинову исполнился 21 год. Партнеры по команде очень помогли ему преподнести себе подарок в виде «сухого» матча.

После матча главный тренер «Факела» Олег Василенко был явно доволен и показанной игрой, и результатом. За что поблагодарил и команду, и зрителей. Их было аж 4845. Для «ковидных» времен просто супераншлаг.

«Факел» набрал 27 очков, остался на третьем месте, но вплотную приблизился к лидерам. Московские торпедовцы сенсационно проиграли в Жигулевске «Акрону» - 0:1. А «Оренбург» на своем поле победил красноярский «Енисей» - 2:0 и набрал 28 очков. Столько же у «Торпедо». Москвичи впереди только по дополнительным показателям.

Впереди у «Факела» встреча на выезде с одним из преследователей – владикавказской «Алании». Команда из Северной Осетии с 23 очками пока шестая. Игра состоится 29 сентября, начнется она в 18.00.