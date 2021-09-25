Воронежский брейк-дансер победил на международном чемпионате в Швейцарии

фото из инстаграма Сергея Чернышева

Известный воронежский брейкдансер Сергей Чернышев, первый в истории чемпион юношеских Олимпийских игр-2018, снова показал свое мастерство на международном уровне.

Молодой спортсмен, известный под ником B-Boy Bumblebee, участвовал в конкурсе акробатических дисциплин Montreux Acrobaties, который 20 сентября завершился в швейцарском Монтре. В чемпионате по брейк-дансу Breakquality Сергей обошел профессиональных спортсменов-брейкдансеров из Швейцарии, Франции, Нидерландов и других стран, победив соперника в финале, об этом сообщила пресс-служба ВГТУ, где на строительном факультете учится Сергей.