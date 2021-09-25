На фестивале «Маршак» в Воронеже пройдет школа театрального блогера

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На седьмом фестивале «Маршак» запланирована образовательная часть. В частности во время работы форума, с 30 октября по 3 ноября, пройдет «Школа театрального блогера» для подростков 13-16 лет. Обучение будет проходить в Воронеже очно, ежедневно. Куратором и наставником станет театральный критик, эксперт «Золотой маски» и пресс-секретарь Московского театра кукол Анна Казарина.

Участники Школы получат навыки по разбору спектаклей, научатся анализировать свои ощущения от увиденного и формулировать их в мини-рецензии для постов в социальных сетях.

«Школа театрального блогера» - это всероссийская образовательная программа, основанная театральным продюсером Евгенией Шерменевой и театральным критиком Глебом Ситковским. Проект уже проходил на Маршакфесте.

VII детский театральный фестиваль МАРШАК пройдет в Воронеже с 22 октября по 8 ноября. В его программе 52 показа 23 спектаклей из России, Франции и Румынии, а также образовательная часть.