C 27 сентября в Воронеже запустят автобус №86

С 27 сентября в Воронеже начнет ходить новый автобусный маршрут: № 86 свяжет центр города с микрорайоном «Озерки».

Автобусы проследуют от остановки «мкр. Озерки» по улицам Шидловского, Иркутской, Гаражный тупик, Иркутской, Писарева, Циолковского, переулку Отличников, автодороге вдоль реки Песчанки, улицам Ростовской, Менделеева, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кирова, площади Ленина до остановки «к-тр Спартак».

В обратном направлении - от остановки «Кольцовский сквер» по площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Менделеева, Ростовской, автодороге вдоль реки Песчанки, переулку Отличников, улицам Циолковского, Писарева, Иркутской, Гаражный тупик, Иркутской, Шидловского до остановки «мкр. Озерки».

- На линию выйдут автобусы малого класса. Транспортное обслуживание будет выполняться дежурными рейсами для проведения мониторинга пассажиропотока, составления сводного расписания. В дальнейшем выпуск будет постепенно увеличиваться, - сообщили в мэрии Воронежа. Напомним, с 24 сентября в Воронеже запустили в тестовом режиме автобусный маршрут №21