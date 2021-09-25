В Воронеже умер профессор ВГУ

фото управления ЗАГС по Воронежской области

25 сентября в Воронеже скончался 68-летний профессор ВГУ, доктор экономических наук Владимир Соколов. Об этом сообщило управление ЗАГС по Воронежской области.

- Владимир Прохорович был настоящим профессионалом своего дела, уважаемым и увлеченным человеком. Всю свою жизнь Владимир Прохорович занимался наукой. Его работы публиковали ведущие экономические издания страны. Для студентов и коллег он был не просто авторитетным ученым, но мудрым наставником и другом. Близкие друзья знают его как удивительно доброго, светлого и отзывчивого человека, готового в любую минуту прийти на помощь, - отметили в региональном управлении ЗАГС.

Владимир Прохорович прошел путь от главного инженера хлебокомбината до Первого заместителя министра пищевой промышленности Якутской АССР. В начале 2000-х возглавлял управление по строительству и газификации администрации Воронежской области.

Прощание с Владимиром Соколовым состоится 27 сентября с 13.00 до 15.00 в большом зале крематория Юго-Западного кладбища.