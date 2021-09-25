Под Воронежем пьяный парень разбил окно внедорожника, но не смог его угнать

52-летний житель поселка Таловая на днях не обнаружил своего автомобиля Isuzu Trooper. Полицейские выяснили, что внедорожник угнали ночью 22 сентября. Машину с разбитым стеклом правоохранители обнаружили в нескольких метрах от места происшествия.

Под подозрение попал ранее судимый 17-летний парень. Когда его задержали, он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, хотел прокатиться на автомобиле, поэтому разбил камнем окно, открыл дверь машины, откатил ее. Молодой человек хотел запустить двигатель путем соединения проводов, но попытка оказалась безуспешна, тогда он просто бросил внедорожник.

Теперь ему светит срок за угон.