Воронежский пенсионер перевел мошенникам 40 тыс рублей, чтобы получить "виртуальный" выигрыш на интернет-бирже

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

69-летний житель Советского района увидел в интернете сайт, который обещал баснословную прибыль на торгах криптовалют. Пенсионер соблазнился такими заманчивыми предложениями, зарегистрировался и даже заработал на свой виртуальный счет несколько сотен тысяч рублей. Но не смог обналичить деньги. С ним связались «брокеры» и объяснили: чтобы перевести виртуальные средства на банковскую карту, необходимо заплатить комиссию, только тогда они через счета в заграничных банках смогут вывести деньги. Пенсионер через терминал на различные номера телефонов перевел дважды по 20 тысяч рублей. Но ему деньги никто не перечислил. А сайт, на котором он делал ставки, оказался заблокирован.

Правоохранители напоминают, что нужно тщательно проверять реквизиты, по которым вы хотите перевести средства. И не доверять таким заманчивым предложениям: изначально обещание особо высоких процентов гарантирует участие в мошеннической схеме и потерю всех накоплений.

За 24 сентября жертвами дистанционных аферистов стали девять жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли около 600 тысяч рублей. Как отметили в полиции, большинство потерпевших сами переводили свои сбережения мошенникам.