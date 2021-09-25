В Воронеже на 5000 рублей оштрафовали водителя автобуса, выехавшего на встречку

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В Воронеже наказали маршрутчика, нарушившего ПДД в центре города. 20 сентября 2021 года около 18.18 на улице Кольцовской, 1 32-летний водитель, управлявший автобусом ПАЗ на маршруте №10а, выехал на встречную полосу. Очевидцы выложили видео с регистратора в соцсети. Полиция провела проверку.

- Водителя вместе с руководителем автотранспортного предприятия пригласили в ГИБДД, где в отношении нарушителя составили протокол в связи с нарушением правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Ему назначен штраф в размере 5000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.