В Воронеже снизят скученность в маршрутках

В Воронеже пересмотрят график движения общественного транспорта. Изменения хотят внести из-за неблагополучной эпидобстановки и роста заболеваемости коронавирусом, решение об этом принял оперштаб. Мэрии поручили отрегулировать временной интервал движения общественного транспорта с целью исключения скученности населения в салонах маршруток и на остановках.

Кроме того, перевозчики должны будут проводить дезинфекции внутри салонов автобусов непосредственно перед выходом на линию и в течение дня. Чиновники продолжат контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и в торговых центрах.

Напомним, коронавирус ставит третий антирекорд подряд - за последние сутки 543 заражения