Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 11:37

В Воронеже Opel перелетел Шиловское кольцо и врезался в Citroen

По сообщениям очевидцев,иномарки устроили гонки
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото группы «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

фото группы «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

Вечером 24 сентября произошла авария на улице Острогожской в Шилово. Opel «перелетел» шиловское кольцо и врезался в Citroen.

- «Опель» устроил «Формулу-1» с «БМВ». Только «БМВ» оттормозился перед кольцом, а «Опель» пошел прямо! Насквозь! Как итог, пролетел кольцо и «догнал» «Ситроен». Есть пострадавшие, живы, - сообщили очевидцы в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

В Воронеже "Опель" перелетел шиловское кольцо

Фото и видео момента аварии местные жители выложили в группе. На место выезжала «скорая».

фото группы «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

фото группы «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).