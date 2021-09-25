В Воронеже Opel перелетел Шиловское кольцо и врезался в Citroen

фото группы «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

Вечером 24 сентября произошла авария на улице Острогожской в Шилово. Opel «перелетел» шиловское кольцо и врезался в Citroen.

- «Опель» устроил «Формулу-1» с «БМВ». Только «БМВ» оттормозился перед кольцом, а «Опель» пошел прямо! Насквозь! Как итог, пролетел кольцо и «догнал» «Ситроен». Есть пострадавшие, живы, - сообщили очевидцы в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово).

Фото и видео момента аварии местные жители выложили в группе. На место выезжала «скорая».