Воронежцев научат делать соломенных кукол

25 сентября в Школе народного ремесла Воронежского областного центра народного творчества и кино пройдет мастер-класс «Кукольный хоровод». Народный мастер Лиана Юсубова познакомит участников с историей древнейшего ремесла - соломоплетением, расскажет интересные подробности о старинном виде народного промысла, подробно продемонстрирует технологию подбора сырья, заготовку и подготовку к работе материала.

Участники овладеют поэтапным процессом изготовления соломенной куклы. Узнают, как правильно работать с соломой, какие инструменты необходимо использовать в процессе изготовления изделий.

Начало в 14.00.