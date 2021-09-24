В Воронеже выходные будут холодными и дождливыми

Дождь зарядит с выходных и прекратится только днем 28 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали уточненный прогноз на ближайшие четыре дня. Выходные, как и предполагали ранее, не порадуют – снова польют дожди. А вот предполагаемое на следующей неделе потепление пока приходить не торопится.

- Северный и северо-восточный ветры сохранят достаточно холодную для сентября погоду, - сообщили в Воронежском гидроменцентре. – Да и солнца пока не обещаем. Хотя 28 сентября днем будет чуть теплее, чем 27-го.

В ночь на субботу, 25 сентября, синоптики ожидают слабый дождь и +7 градусов. Днем осадки не прекратятся. Потеплеет до +12.

В воскресенье, 26 сентября, ночью усилится южный ветер – порывы достигнут 9 м/c при +8 градусах. Дождь не прекратится. Днем непогода разыграется еще сильнее. Подует сильный западный ветер – его скорость будет достигать 12-15 м/c. Усилится дождь. При этом днем снова будет +12 градусов.

В ночь на понедельник, 27 сентября, снова сменится ветер – на этот раз на северный. Он тоже будет достаточно сильным – до 12 м/c. Метеорологи обещают слабый дождь и +8 градусов. Днем потеплеет до +12. Дождь продолжится.

Во вторник, 28 сентября, ночью ветер немного ослабнет. А дождь снова вероятен, хотя и несильный. Будет холоднее, чем сутки назад, - +6 градусов. Днем ветер сменится на северо-восточный. Он принесет с собой небольшое потепление до +14 градусов. И хотя по-прежнему будет облачно, зато дождь прекратится.