В воронежский «Буран» пришел новый защитник

Артем Чмыхов пришел в "Буран" на неопределенный срок. Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» получил игрока от своего клуба-партнера – череповецкой «Северстали». Клуб КХЛ командировал в воронежскую команду на данный момент не выдержавшего конкуренцию за борьбу за место в основной обойме игроков защитника Артема Чмыхова. Впрочем, в любой момент его могут и забрать назад.

Чмыхову 23 года, он – воспитанник московской школы ЦСКА. Габариты у этого защитника не выдающиеся, но солидные – рост 189 сантиметров, вес 93 килограмма.

Напомним, 24 сентября стало известно о том, что «Буран» поместил в список отказов 31-летнего нападающего Артема Подшендялова.