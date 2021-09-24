В Воронеже будут судить мужчину, зверски искромсавшего ножом и вилкой своего собутыльника

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего воронежца, которого обвинили в зверском убийстве своего знакомого ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело передано в Советский райсуд. Об этом рассказали в управлении СКР по региону 24 сентября.

Трагедия произошла 28 мая на улице Песчаной в Воронеже. Обвиняемый пришел в гости к своему 54-летнему приятелю, они вместе распивали спиртное и в процессе поссорились. Гость сначала набросился на хозяина с кулаками, а потом пустил в дело все, что попадало под руку – кухонный нож, ножницы, вилку. Криминалисты потом насчитали несколько ранений в грудь и живот, шею и руки. От полученных травм приятель умер на месте. А собутыльник сбежал. Тело погибшего обнаружил его сын 2 июня, он и сообщил о случившемся.

Через некоторое время злоумышленник был пойман и помещен в СИЗО. В отделе полиции он дал признательные показания. Как оказалось, мужчина ранее уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.