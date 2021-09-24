Центр Воронежа встал в огромной пробке из-за трех аварий и дорожных работ

Одной из причин пробки стала эта авария. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В пятницу, 24 сентября, в центре Воронежа образовалась огромная пробка. Встали улица Плехановская и Кольцовская. Затруднено движение также на улицах Средне-Московской, 9 Января, Никитинской и Революции 1905 года.

Судя по всему, причина пробки – в аварии на площади Заставы, в нее попали две машины. Также ДТП случились на пересечении Плехановской с улицей Желябова и Кольцовской. К тому же в одном из мест центра города, в районе улицы Свободы, идут дорожные работы.

Совокупность всех этих факторов привела к тому, что наиболее проблемных местах машины плетутся со скоростью 3 км/час, там, где ситуация получше – 7 км/час. Водителям предлагают временно избирать маршруты, обходящие центр города.