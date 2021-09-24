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Общество24 сентября 2021 15:09

В центре Воронежа продолжается строительство нового сквера

Работы идут на улице Кропоткина
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В Воронеже продолжаются работы по разбивке нового сквера на улице Кропоткина, 4. Проект благоустройства этой территории под названием «Мирный» собрал почти 3,5 тысячи голосов среди горожан.

И хотя этот проект не стал победителем, удалось найти финансирование и воплотить давнюю мечту воронежцев о создании нового места отдыха.

Проект предусматривает укладку тротуарной плитки, строительство автопарковки, устройство детской и игровой площадок, организацию площадки для выгула собак, обустройство газонов, установка скамеек и освещения.

- Уже произведена вертикальная планировка местности, проложены необходимые коммуникации, готовится основание для твердого покрытия пешеходных дорожек, рабочие выставляют бордюры, - рассказали в управе Ленинского района. - Проект рассчитан на 2021-2022 годы.