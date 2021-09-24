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Общество24 сентября 2021 14:48

Под Воронежем глава села «заработал» административное дело за игнорирование земляка

Мужчина обращался с просьбой о покупке земельного участка, но так и не удостоился ответа
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина отправил обращение в интернет-приемную села, но ответа так и не дождался.

Мужчина отправил обращение в интернет-приемную села, но ответа так и не дождался.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сотрудники прокуратуры Хохольского района проверили жалобу жителя села Семидесятное на нарушение его прав местной администрацией. Он заявил, что в июле направил в интернет-приемную сайта сельской власти обращение с просьбой рассмотреть вопрос о покупке им земельного участка. Однако ответа так и не получил.

По итогам разбирательства оказалось, что сельские чиновники обращение земляка по непонятным причинам вовсе не рассматривали, и, естественно, не направили ему положенный по закону письменный ответ.

Сотрудники прокуратуры Хохольского района возбудили в отношении главы Семидесятского сельского поселения административное дело по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Чиновнику грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Дело рассмотрят в мировом суде.