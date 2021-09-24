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Происшествия24 сентября 2021 14:33

В Воронежской области пожилой мужчина прятал у дома огромную плантацию конопли

Оперативники насчитали на ней не менее 1100 кустов растения, из которого делают марихуану
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина признал, что за коноплей тщательно ухаживал, даже вносил удобрения.

Мужчина признал, что за коноплей тщательно ухаживал, даже вносил удобрения.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Верхнехавские полицейские накрыли целую плантацию конопли. Им сообщили, что 60-летний житель села Правая Хава прячет у себя на приусадебном участке множество растений, служащих сырьем для производства марихуаны.

Стражи порядка нагрянули в дом к пожилому «агроному» с обыском. И, действительно, недалеко от его жилья, в зарослях деревьев, обнаружили около 1100 кустов конопли. Приглашенный специалист по растениеводству дал заключение, что это не стихийные заросли, а именно маленькая наркоплантация, за которой достаточно тщательно ухаживали.

Коноплю пожилой сельчанин выращивал в промышленных масштабах.

Коноплю пожилой сельчанин выращивал в промышленных масштабах.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

60-летний мужчина признался, что поливал и пропалывал коноплю, даже вносил удобрения. Во время обыска у него нашли 100 граммов марихуаны, готовой к употреблению.

В итоге пожилой любитель конопли ответит по двумя статьям уголовного кодекса за культивирование растений, содержащих наркотические средства (до двух лет лишения свободы), и за хранение марихуаны (максимальный срок заключения – от трех до десяти лет).