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Общество24 сентября 2021 14:19

Женскую консультацию в Воронеже капитально отремонтируют за 4 миллиона

Работы уже начались
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ДЗВО

Фото с сайта ДЗВО

В женской консультации БУЗ ВО «ВГП №18» начался ремонт в рамках областной адресной программы капремонта. Стоимость работ - 4 267 110 рублей, средства выделила областная казна.

В помещениях уже заменили коммуникации и радиаторы отопления, установили пластиковые окна и двери, продолжается замена линолеума.

Работы обещают завершить в короткий срок, и консультация начнет работу в современном помещении, отвечающем всем санитарным требованиям и обеспечивающем комфорт пациентам и медработникам.