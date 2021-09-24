В Воронежской области после резкого снижения опять увеличилось число энтеровирусных инфекций

Один из признаков менингита - резкая головная боль. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году снова резко возросло число случаев заражения энтеровирусными инфекциями, вызывающих массу осложнений, в том числе менингит. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи отмечают, что пик заражений этими инфекциями происходит в сентябре-октябре (до 60 процентов случаев). В 2020 году, поскольку люди долго сидели по домам из-за эпидемии коронавируса, было резкое снижение заболеваний. Их стало меньше в 15,5 раз по сравнению с 2019-м. А случаи менингита и вовсе стали фиксироваться реже в 24 раза.

Однако, когда часть ограничительных мер сняли, заболеваемость вновь поползла вверх. Если в 2020 году было всего три случая энтеровирусных инфекции, то за восемь месяцев 2021-го – уже 11.

Санитарные врачи напоминают простые средства профилактики энтеровирусных инфекций:

- пить нужно только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке. Не стоит утолять жажду из колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек;

- необходимо тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированной, кипяченой);

- купаться можно только в разрешенных местах, при этом нельзя глотать воду.

Ну, и, конечно, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены.