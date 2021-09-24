Больше 13 тысяч жителей Воронежской области заболели ОРВИ

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

На минувшей неделе к врачам с признаками ОРВИ обратились 13778 жителей Воронежской области, в том числе 7311 детей до 14 лет.

Сейчас, по словам эпидемиологов, наблюдается рост заболеваемости среди школьников и студентов, что связано с началом учебного года, формированием коллективов и похолоданием.

Согласно результатам лабораторных исследований, сейчас заболеваемость вызывают респираторные вирусы не гриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы.

В регионе параллельно с прививочной кампанией против коронавируса продолжается вакцинация от гриппа, однако эпидемиологи рекомендуют «разводить» эти прививки, делая между ними перерыв в месяц.

- Прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и бесплатно вакцинацию могут пройти дети с 6 месяцев до 18 лет, учащиеся профессиональных образовательных организаций и вузов, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, работники соцсферы и педагоги, - напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора. -Бесплатную вакцинацию против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Также работают выездные прививочные бригады по месту учебы, работы.