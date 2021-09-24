В Воронеже молодой человек заправлялся бензином и уезжал, не заплатив

Молодой человек дважды заявлял, что забыл банковскую карту в машине, а потом уезжал, не заплатив за бензин. Фото: Олег УКЛАДОВ

За помощью к полицейским обратились работники одной из автозаправок на улице Антонова-Овсеенко. Они рассказали стражам порядка, что 14 августа к ним подъехал молодой человек на «Ауди А6». И попросил залить полный бак бензина. Сказал, что оплатит топливо картой. Машину заправили. Тут юноша заявил, что забыл карту в автомобиле. Сел в него и уехал, не заплатив.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи видеокамер на заправке и установили личность преступника. Им оказался 19-летний воронежец. Молодого человека задержали на снимаемой им квартире на Московском проспекте.

В отделе полиции юноша признал свою вину и сказал, что деньги, вырученные за бензин, уже потратил. Кстати, он уже делал подобный криминальный «фокус» по меньшей мере два раза, причинив ущерб на общую сумму около семи тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, грозящее 19-летнему воронежцу, - четыре года лишения свободы. Молодого человека отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.