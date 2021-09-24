Гострудинспекция выяснила, по чьей вине женщину обожгло кипятком на воронежской кондитерской фабрике

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на воронежской кондитерской фабрике. 28 июня в карамельном отделении цеха № 2 при запуске линии из вакуум-аппарата выплеснулась горячая вода с паром и обожгла оператора линии. Тогда тяжелые ожоги получила 36-летняя сотрудница.

Комиссия по расследованию несчастного случая сделала свое заключение, проверив всю информацию. Была установлена основная причина ЧП: работодатель не предпринял меры по определению остатка воды при промывке выпарного котла от карамельной массы.

Юрлицо кондитерской фабрики привлекли к административной ответственности. А материалы расследования передали в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.