В Воронеже выступит популярная группа Cream Soda

Фото: предоставлено организаторами.

В электронную группу Cream Soda входят Дмитрий Нова, Илья Гадаев и солистка Анна Романовская. Всего за пару лет они завоевали доверие и любовь слушателей от Калининграда до Владивостока. Ребята не только сами пишут музыку и слова к своим трекам, но и выпускают клипы, которые набирают десятки миллионов просмотров. Их помогает снимать группе известный комик Александр Гудков.

Кроме того, в 2020 году Cream Soda записала совместную песню с группой «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Она быстро стала гимном самоизоляции. А в конце июля у группы вышел трек «Розовый фламинго», записанный при участии Алены Свиридовой.

Как заявляют организаторы, Cream Soda - симбиоз танцевальной легкости, острых эмоций и молодости. 7 октября группа приедет в Воронеж в рамках тура Cream Soda Mania.

Концерт начнется в 19:00 в клубе Aura.

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