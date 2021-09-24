Воронежских предпринимателей могут оштрафовать за неприменение контрольно-кассовой техники

Налоговики напоминают предпринимателям, что при расчете с покупателями на рынках и ярмарках нужно использовать контрольно-кассовую технику. Это обязательство позволяет сократить теневой оборот торговых точек и создать равные конкурентные условия ведения бизнеса.

На территории Коминтерновского района Воронежа работают 22 ярмарки и два рынка. На них расположены более 850 объектов торговли, где зарегистрированы свыше 600 единиц ККТ. Порядок применения аппаратов регламентируется федеральным законодательством. Использование ККТ зависит от вида товара и организации торгового места.

Контрольно-кассовую технику можно не использовать, если продают:

- продовольственные товары с открытых прилавков и торговых местах, не являющихся магазинами, павильонами, киосками, палатками, автолавками, автомагазинами, автофургонами и другими обеспечивающими показ и сохранность товара местами;

- непродовольственные товары с открытых прилавков вне крытых рыночных помещений.

Индивидуальные предприниматели, которые реализуют на рынке товары собственного производства, также не обязаны использовать ККТ.

В остальных же случаях за неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность.