Юрий Савинков. Фото: viro36.ru. Фото: другой источник.

После тяжелой болезни умер бывший заместитель председателя правительства Воронежской области Юрий Савинков. Юрию Андреевичу было 74 года. Соболезнования родным и близким выразили губернатор Александр Гусев и весь коллектив правительства Воронежской области.

Юрий Савинков начинал работать школьным учителем, затем получил звание профессора. Еще при СССР с 1987 по 1991 годы Юрий Андреевич возглавлял отдел народного образования Воронежского облисполкома. Затем ушел в исполнительную власть. С 1991 по 1996 годы был заместитель главы администрации Воронежской области. В 1996 г. был избран ректором Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

В 2001 г. Юрий Савинков вернулся во власть, он снова был назначен заместителем губернатора Воронежской области. С 2008-го до марта 2009 года Юрий Андреевич был заместителем председателя правительства - руководителем департамента образования, спорта и молодежной политики Воронежской области;

Юрий Савинков был заслуженным учителем России.

- Юрий Андреевич сделал весомый вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие системы образования региона. На любой должности его отличали высокая ответственность, компетентность, человечность. Он навсегда останется в нашей памяти как грамотный руководитель и мудрый наставник. Искренне скорбим, - говорится в некрологе областного правительства.