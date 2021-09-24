Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 12:44

В Воронежской области у бизнесмена изъяли товары поддельных брендов на 460 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Полицейские в рабочем поселке Ольховатка обнаружили магазин с контрафактной спортивной одеждой, часами и аксессуарами. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что силовики изъяли около 30 единиц фальсифицированной продукции известных брендов. Общая сумма товаров превысила 560 тысяч рублей.

По результатам рейда возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В случае доказательства вины, предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.