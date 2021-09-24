В Воронежской области у бизнесмена изъяли товары поддельных брендов на 460 тысяч рублей

Фото из архива КП

Полицейские в рабочем поселке Ольховатка обнаружили магазин с контрафактной спортивной одеждой, часами и аксессуарами. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что силовики изъяли около 30 единиц фальсифицированной продукции известных брендов. Общая сумма товаров превысила 560 тысяч рублей.

По результатам рейда возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В случае доказательства вины, предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.