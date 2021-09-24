Застрелившего брата репнинского стрелка нашли мертвым в лесополосе под Воронежем

Фото - Следственное управление СКР по Воронежской области

Розыскиваемого Александра Волокитина, который подозревался в убийстве старшего брата в Репном и был объявлен в федеральный розыск, обнаружили мертвым. Останки его нашли в лесу в Сомово. А в его кармане был паспорт на имя 27-летнего Александра Волокитина. Предположительно, он покончил с собой. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области 24 сентября.

Тело обнаружили сотрудники СОБР.

- В целях точной идентификации обнаруженного лица следователем СК назначена генетическая экспертиза, по результатам которой будет установлена возможная принадлежность обнаруженных останков обвиняемому. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, поздно вечером 9 июля в частном доме на улице Репненская был обнаружен труп 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Под подозрение попал его младший брат, который с ним ссорился. По версии следствия, мужчина выстрелил в старшего брата не менее двух раз из охотничьего карабина, а затем скрылся на мотоцикле.