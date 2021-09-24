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Общество24 сентября 2021 11:09

Трое подростков пострадали в аварии с мотоциклами в воронежском райцентре

Школьники не разъехались на дороге
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Лисках на улице Павлова столкнулись подростки на двух мотоциклах. В результате трое юношей 14,15 и 16 лет оказались в больнице.

Как рассказали в региональном главке, авария произошла накануне примерно в 17:30 минут у дома № 23. По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла ехал с пассажиром – мальчиком на год его младше. Он и стал виновником аварии, не предоставив преимущество в движении мотоциклу «Мотоленд», за рулем которого находился 14-летний мальчик. В результате аварии транспортные средства отбросило на обочины дороги.

Оба мотоциклиста и пассажир получили травмы. Как уточнили в полиции, несовершеннолетние не использовали мотошлемы.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.