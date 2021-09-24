Житель Воронежской области погиб после столкновения «четырнадцатой» и МАЗа

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Накануне вечером, примерно в 20:15 43-летний житель в Аннинском районе на 321 км автодороги Р-298 на «четырнадцатой» врезался в автомобиль МАЗ. Мужчину по скорой срочно госпитализировали в больницу, но медики не смогли ему помочь. От полученных травм он скончался.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 24 сентября, по предварительным данным, мужчина двигался со стороны Воронежа в сторону Саратова. Он выехал на встречку и столкнулся с МАЗом с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.