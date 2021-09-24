Власти купят 20-тонную цистерну для доставки жидкого кислорода в воронежские больницы

Воронежские власти закупят криогенную цистерну массой 20 тонн для доставки жидкого медицинского кислорода из других регионов в медучреждения с «красной зоной». Такую задачу поставили департаменту промышленности и транспорта на заседании областного оперштаба. Соответствующее решение было опубликовано 23 сентября.

Также профильному ведомству поручено изучить, как увеличить объемы закупок кислорода. Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Известно, что 8,1 млн рублей на покупку кислорода получит БСМП №8. Также учреждению дадут денег на покупку сжиженного медкислорода у таганрогской организации по цене 27 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, на заседании приняли решение о модернизации линии в АО КБХА с тем, чтобы увеличить объемы производимого кислорода для воронежских больниц.

На период эпиднеблагополучия для медиков для выезда к пациентам с признаками инфекционных заболеваний передадут автомобили с базы управления делами Воронежской области.