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Общество24 сентября 2021 9:29

Воронежские торговые объекты обязали проводить термометрию посетителей

А в кафе горожане возможно скоро будут проходить по QR-кодам
Евгения ФРОЛОВА
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При входе в торговые объекты Воронежской области посетителям теперь будут измерять температуру. Такое требование для малого бизнеса ввел региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ответственным за информирование предпринимателей назначен областной департамент предпринимательства и торговли. Это следует из решения от 22 сентября.

Кроме того, руководство торговых точек должно организовать технические перерывы, во время которых магазин или павильон проходил бы дезинфекцию.

Также на заседании оперштаба обсудили и вопрос с точками общепита. Решено изучить опыт применения QR-кодов воронежцами для посещения кафе и массовых мероприятий.

Особый контроль остается за общественным транспортом. Мэру Воронежа и городским перевозчикам поручили организовать дезинфекцию маршруток до и во время рабочей смены. График движения машин обязали отрегулировать, чтобы избежать скоплений людей в автомобилях и на остановках.