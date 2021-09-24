В Воронежской областной больнице один из корпусов отдали под лечение COVID-19

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В Воронежской области продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. В связи с этим отдельное семиэтажное здание второго корпуса Воронежской областной клинической больницы (ВОКБ) №1 перепрофилировали под инфекционный стационар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения 23 сентября.

Так, теперь корпус, который расположен по адресу: Московский проспект, 151/2 будет принимать исключительно больных с COVID-19 или подозрением на эту инфекцию.

В облздраве уточнили, что в стационаре развернули 510 коек для приема пациентов. Корпус оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Работают четыре пульмонологических и три реанимационных отделения.

Всего по стоянию на 23 сентября в отделениях стационара на лечении находятся более 300 человек. В том числе ВОКД №1 принимает пациентов в тяжелом состоянии.

Для будущих мамочек развернули 20 COVID-коек на базе перинатального центра областной больницы №1.