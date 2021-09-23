Фарм-клуб воронежского «Бурана» обменялся волевыми победами с карельскими хоккеистами

Россошанцы дважды уступали по ходу встречи, но в итоге перевели игру в овертайм, где забросили победную шайбу. Фото со страницы ХК «Россошь» в VK.

Только что в ледовом дворце в Россоши местный одноименный клуб в рамках очередного тура НМХЛ переиграл «СКА-ГУОР» из Карелии – 3:2.

Местные хоккеисты дважды уступали по ходу встречи, но в итоге перевели игру в овертайм, где забросили победную шайбу. По разу отличились Арсений Крицын (36-я), Егор Баланов (58-я) и Даниил Марков (61-я).

Отметим, что накануне ХК «Россошь» уступил гостям из Карелии – 2:5. Точными бросками в составе хозяев отметились Евгений Белов (18-я, 1:0) и Алексей Мурзин (40-я, 2:2).

Теперь фарм-клуб «Бурана» отправится на выезд в Салехард, где 2 – 3 октября проведет два матча с местным «Ямалом».