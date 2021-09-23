Воронежские волейболистки начали новый сезон с победы в Брянске

Завтра воронежские спортсменки сыграют с «Рязань-РГУ». Фото со страницы ВК «Воронеж» в VK.

Сегодня в Брянске стартовал розыгрыш чемпионата России-2021/22 по волейболу в высшей лиге «Б» среди женских команд.

В первый игровой день ВК «Воронеж» уверенно одолел пензенский «Университет-Визит». Если в первых двух партиях наши девушки победили в упорной борьбе (26:24, 27:25), то в третьей оказались на голову сильнее соперниц – 25:18.

Завтра воронежские спортсменки сыграют с «Рязань-РГУ». Начало игры в 17:00.

25 сентября подопечные Левона Джагиняна проведут повторный матч с пензенскими волейболистками, а 26-го – с рязанскими.