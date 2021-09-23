В воронежском центре гимнастики тренера подозревают в рукоприкладстве по отношению к 5-летнему мальчику

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Воронежские следователи начали проверку фактов рукоприкладства в центре гимнастики на Левом берегу после сообщений в интернете. На одного из тренеров пожаловался известный воронежский общественник, опубликовавший пост в своем Инстаграм. По сообщению воронежца, тренер на первом занятии применил к его 5-летнему сыну физическую силу, ударив ребенка по попе, голове и схватив за ухо. Инцидент произошел 22 сентября.

- Следователи опросят родителей несовершеннолетнего, руководство и тренерский состав спортивного комплекса, при необходимости назначат экспертные исследования, будет истребована и изучена документация, в том числе касающаяся организации спортивной подготовки несовершеннолетних и проведения занятий, будут установлены все обстоятельства случившегося, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального СУ СК России Матвей Сладких.