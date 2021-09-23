На начальника одного из подразделений ДИЗО Воронежской области завели уголовное дело за взятку

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали на взяточничестве 37-летнего руководителя одного из подразделений регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Силовики установили, что в 2019 году мужчина получил 100 тысяч рублей от одного из предпринимателей Воронежа за преднамеренное незаконное бездействие в суде при рассмотрении иска к ДИЗО, а также последующий отказ от обжалования решения первой инстанции, вынесенного не в пользу организации.

На основании переданных УФСБ материалов воронежские следователи возбудили против мужчины уголовное дело о взятке. В данный момент силовики устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности чиновника.