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Происшествия23 сентября 2021 18:54

На начальника одного из подразделений ДИЗО Воронежской области завели уголовное дело за взятку

Мужчина получил 100 тысяч за бездействие в суде в отношении коммерческой структуры
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали на взяточничестве 37-летнего руководителя одного из подразделений регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Силовики установили, что в 2019 году мужчина получил 100 тысяч рублей от одного из предпринимателей Воронежа за преднамеренное незаконное бездействие в суде при рассмотрении иска к ДИЗО, а также последующий отказ от обжалования решения первой инстанции, вынесенного не в пользу организации.

На основании переданных УФСБ материалов воронежские следователи возбудили против мужчины уголовное дело о взятке. В данный момент силовики устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности чиновника.