90% соцобъектов Воронежа подключили к теплу

Мэрия Воронежа сообщила, что по состоянию на шесть вечера 23 сентября к теплу подключили 90% соцобъектов.

В частности, из дошкольных учреждений 190 из 210 (что составляет 90 процентов), из образовательных учреждений 137 из 153 (тоже 90 процентов), из лечебных тепло дали 125 из 147 (85 процентов).

- Кроме этого, тепло подано в 45 многоквартирных жилых домов, что составляет 1 процент от общего количества домов с центральным отоплением. Это, как правило, те здания, на первых этажах которых расположены соцучреждения, - отметили в мэрии.