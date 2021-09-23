В Воронеже пропал 84-летний пенсионер, нуждающийся в помощи врачей

Родные беспокоятся, что у Виктора Королева снова случились провалы в памяти. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 84-летнего Виктора Королева. Пожилой мужчина ушел из дома в садоводческом товариществе (СНТ) «Садовод ВАСО» 22 сентября и перестал выходить на связь. В последний раз пенсионера видели в другом СНТ «Оптимист» в селе Боево Каширского района.

Родные очень беспокоятся, так как мужчина нуждается в медицинской помощи – у него случаются провалы в памяти. Ранее из-за них пенсионер уже пропадал, но его быстро находили.

Приметы Виктора Королева: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. 22 сентября был одет в темно-синюю куртку, штаны, ботинки и черную кепку. С собой у него была тележка.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас Виктор Королев, просят позвонить по номеру горячей линии отряда «Лиза Алерт Воронеж» 8-800-700-54-52 или в службу спасения - 112.