В Воронежской области нерадивого отца отправили в колонию за неуплату алиментов

Злостный неплательщик алиментов проведет в колонии четыре месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лискинском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 43-летнего мужчины. Его признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем средств на содержание ребенка».

В суде установили, что с ноября 2020-го по апрель 2021 года нерадивый отец уклонялся от уплаты алиментов. В итоге он задолжал за пять месяцев более 50 тысяч рублей.

При вынесении приговора учли, что мужчина уже был судим за то же преступление. В итоге он получил реальный срок. Неплательщик алиментов отправится на четыре месяца в колонию общего режима. Впрочем, он еще может обжаловать приговор.