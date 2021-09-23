В Воронеже магазин оштрафовали за ночную торговлю алкоголем

Алкогольный магазин был открыт от заката до рассвета, за что его работники и поплатились штрафами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники областной прокуратуры совместно со специалистами контролирующих органов пришли с проверкой в магазин, расположенный в доме № 9Б на переулке Ольховый Левобережного района. Местные жители жаловались, что в этой торговой точке продают алкоголь по ночам. Оказалось, что люди говорят чистую правду.

Однако это еще не все. В магазине торговали пищевыми продуктами, не имея на это лицензии (можно было продавать только алкоголь). Кроме того, в ходе проверки обнаружили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники прокуратуры Левобережного района возбудили в отношении должностных лиц торговой точки административные дела. В итоге виновников нарушений закона оштрафовали на общую сумму 65 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки установили, что несмотря на неоднократные жалобы людей, местные полицейские ничего не сделали для устранения нарушений закона, допускаемых в этом магазине.

Прокуратура района внесла представление начальнику отдела полиции об устранении нарушений закона. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.