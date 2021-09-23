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Общество23 сентября 2021 17:19

В Воронеже оштрафовали водителя автобуса, который нарушил правила у здания мэрии

Шоферу придется заплатить 2300 за нарушения ПДД
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках скрытого наблюдения выявили нарушения ПДД водителем автобуса «5а». 40-летний шофер создал потенциально опасную ситуацию для участников дорожного движения в центре Воронежа - перед зданием мэрии. На Плехановской, 10, водитель маршрутки не остановился при запрещающем сигнале светофора перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой, а также нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

- За административные нарушения водителю назначили штрафы в размере 800 рублей и 1500 рублей соответственно, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.