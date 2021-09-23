В центре Воронежа пожар в квартире потушил таксист

Последствия пожара. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилась необычная история тушения пожара:

Хотим выразить огромную благодарность таксисту, который сегодня днём помог потушить пожар на Кардашова. Он возник в квартире из-за неисправной проводки в шахте общедомового имущества. А РЭК «Центральный» и аварийка снова отличились! Сказав, что запах несильный, хотя воняло несколько дней в нескольких квартирах и вызовы были неоднократно! Угрозы имуществу и жизням, как нас заверяли, нет! Спасибо Вам, неизвестный герой!!! Побольше бы таких неравнодушных людей!

В РЭК «Центральный» (организации, обслуживающей дом) на обвинения в бездействии ответили так:

- Заявка на возгорание электрического щитка в квартире поступила в УК вчера в 12.43. Прибыв на место наш электрик обнаружил, что вместе с содержимым щитка оплавился и алюминиевый общедомовой провод. Он в этом доме приходит в специальной нише в стене. В результате без электричества остались демять квартир. 22 сентября до 21.00 электрики УК проложили новый общедомовой кабель, частично восстановили освещение в пострадавшей квартире (кухня и зал) и полностью восстановили подключение электричества всех остальных квартир.

В пострадавшей квартире неизвестные лица до ЧП полностью поменяли систему электроснабжения. Например, проложили в квартире медную проводку, вместо «родной», алюминиевой. При этом, соединение медного и алюминиевого проводника создает условия, когда под действием влаги и воздуха происходят окислительные процессы. Это может привести к отгоранию провода и к возникновению пожара. В управляющую компанию об изменении в проекте электросетей жилых помещений владелец квартиры не сообщал.

Всё, что касается обязанностей УК – устранение аварийной ситуации, восстановление электроснабжения помещений, ремонт общедомового имущества – мы выполнили.