В Воронеже водителей маршруток начали штрафовать за выезд за выделенную полосу

Шоферов маршруток контролируют во время рейдов, водителей частных машин - пока нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже начались рейды, во время которых контролируют соблюдение правил при движении по выделенным полосам. Этой работой занимаются сотрудники линейного контроля «Единого оператора городских пассажирских перевозок».

- Они фотографируют факт нарушения, и на основании этого составляют акт с указанием номера маршрутки, время и места движения не по положенной части дороги, - пояснили в городском управлении транспорта. – Этот документ направляют нашим сотрудникам. Для сведения: водителей могут штрафовать за каждый выезд за пределы выделенной полосы на 1000 рублей. К примеру, десять раз шофер нарушит правила – 10000 заплатит.

Что касается водителей частных автомобилей, заезжающих на «выделенку», предназначенную для общественного транспорта, то теоретически им грозит штраф до 1500 рублей. Но для этого нужно, чтобы факт нарушения зафиксировали инспекторы ГИБДД либо гаишникам предоставили его видеозапись.

Видеокамеры, сейчас стоявшие на дорогах, на фиксирование неправильного движения по «выделенке» не предназначены. Требуются устанавливать новые специальные, а произойдет это еще не скоро.

Напомним, выделенные полосы в Воронеже работают на трех мостах: Северном, Чернавском и ВоГРЭСовском, а также на Московском проспекте и Плехановской. Власти полагают, что средняя скорость транспорта в этих местах увеличилась, но есть и водители, считающие, что нововведение привело к лишней неразберихе и пробкам.