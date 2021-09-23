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Происшествия23 сентября 2021 15:56

10 лет получил челябинец за убийство воронежца арматурой из-за громкой музыки

Мужчина был пьян и придрался к уличной компании
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области осудили 39-летнего жителя Челябинска за уличное убийство.

Инцидент произошел в начале 4 марта 2021 года в Панино. В вечернее время компания молодых людей слушала музыку из стоявшего рядом автомобиля. Из соседнего дома вышел нетрезвый мужчина, который стал высказывать претензии из-за громкой музыки. Он стал выяснять отношения с 22-летним парнем, схватил металлическую арматуру и ударил своего оппонента по голове. В итоге парень умер на месте. Судмедэкспертиза определила, что он скончался от внутречерепной травмы.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.