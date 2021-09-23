Жительница Воронежа по указке аферистов взяла 2 млн кредитов и перевела деньги мошенникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 22 сентября жертвами дистанционных аферистов стали 10 жителей Воронежской области, они лишились в общей сложности 3 млн рублей.

Больше всех - 2 млн рублей - потеряла 52-летняя жительница Воронежа. Причем даже не своих средств, а взятых в кредит. А «развели» даму по классической схеме. Позвонил «сотрудник службы безопасности банка». И сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету и оформлении на нее потребительского кредита. Для пресечения незаконных действий женщине предложили оформить на себя потребительский кредит, чтобы «лишить аферистов возможности похитить деньги». Женщина поверила россказням, оформила на свое имя кредит на 1 млн рублей. Далее последовали новые «инструкции» для безопасности - полученные кредитные средства нужно перевести на указанные счета до выяснения всех обстоятельств и нейтрализации угрозы их хищения. В итоге дама по инструкции злоумышленников оформила на свое имя еще один кредит на 1 млн рублей, который перевела на представленные мошенниками реквизиты.

Когда вам звонят по телефону «из банка» на все предложения отвечайте: зайду в отделение и все там уточню.